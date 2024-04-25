Bu araçtan sağ çıktı: Freni tutmayan kamyonet devrilip paramparça oldu | Video
Antalya’nın Kumluca ilçesinde freni tutmayan kamyonet yoldan çıkıp şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen 01 DFY 27 plakalı araçtan itfaiye ve jandarma ekiplerinin yardımıyla çıkarılan yaralı sürücü, hastanede tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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