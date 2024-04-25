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Video Yaşam Bu araçtan sağ çıktı: Freni tutmayan kamyonet devrilip paramparça oldu | Video
Bu araçtan sağ çıktı: Freni tutmayan kamyonet devrilip paramparça oldu | Video

Bu araçtan sağ çıktı: Freni tutmayan kamyonet devrilip paramparça oldu | Video

25.04.2024 | 14:07

Antalya’nın Kumluca ilçesinde freni tutmayan kamyonet yoldan çıkıp şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen 01 DFY 27 plakalı araçtan itfaiye ve jandarma ekiplerinin yardımıyla çıkarılan yaralı sürücü, hastanede tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaza öğle saatlerinde Adrasan Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Arslan Aygülteli himayesindeki kamyonet, seyir halindeyken frenlerinin tutmaması sonucu yoldan çıkıp şarampole devrildi. İhbarın ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, araç içerisindeki sürücüyü dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerine telsim edilen yaralı sürücü, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine götürüldü. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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