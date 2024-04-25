Ankara'da fabrikada yangın paniği | Video
Ankara’nın Akyurt ilçesinde yer alan bir fabrikanın dış cephesinde yangın meydana geldi. Korku dolu o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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