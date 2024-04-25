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Video Yaşam Ankara'da fabrikada yangın paniği | Video
Ankara'da fabrikada yangın paniği | Video

Ankara'da fabrikada yangın paniği | Video

25.04.2024 | 16:21

Ankara’nın Akyurt ilçesinde yer alan bir fabrikanın dış cephesinde yangın meydana geldi. Korku dolu o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Akyurt'daki Sanayi Bölgesinde yer alan bir medikal fabrikasının dış cephesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Cep telefonu kameralarına da yansıyan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.
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