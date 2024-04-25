Marmaris’te açıkta demirleyen gezi teknesi battı | Video 25.04.2024 | 15:44 Muğla’nın Marmaris ilçesinde açık denizde demirleyen ve içerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenilen gezi teknesi henüz bilinmeyen bir nedenle battı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, İçmeler Mahallesi açıklarında bir süredir boş olduğu öğrenilen tekne, bugün öğlen saatlerinde su alarak kendiliğinden batmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Marmaris Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Teknenin içinin boş olduğunu ve çevreye mazot, benzin atığı yaymadığı belirlenen tekne için Marmaris Liman Başkanlığı ekipleri sahibine ulaşarak gerekli bilgiyi verdi. Teknenin sahibinin yarın yarı batık olan tekneyi bulunduğu yerden çıkaracağı öğrenildi. Günlük tura çıkan teknelerden olan ve korsan teknesi konseptli teknenin eski olduğu geçtiğimiz yıllarda da arıza kayıtlarının bulunduğu bilgisi edinildi. Konu ile ilgili Sahil Güvenlik ekipleri ve Liman Başkanlığı ekipleri çalışmalarına devam ediyor.