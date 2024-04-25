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Video Yaşam Kış uykusundan uyanan ayılar ve yılanların kavgası böyle görüntüledi | Video
Kış uykusundan uyanan ayılar ve yılanların kavgası böyle görüntüledi | Video

Kış uykusundan uyanan ayılar ve yılanların kavgası böyle görüntüledi | Video

25.04.2024 | 12:18

İki erkek yılanın dişi yılanla çiftleşebilmek için verdiği ölümcül mücadele cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sivas'ın Suşehri ilçesinde doğa aşığı Salih Güleç, doğa yürüyüşü için çıktığı Köse dağında kış uykusundan uyanan ayı ve yılarları görüntüledi. Güleç, cep telefonu kamerası ile karşılaştığı anne ve iki yavru ayıyı kayıt altına aldı. Ayılar Güleç'i fark edince kaçıp uzaklaşmayı tercih etti.

ÖLÜMCÜL ÇİFTLEŞME MÜCADELESİNİ GÖRÜNTÜLEDİ
Güleç ayrıca kış uykusundan uyanan uzunlukları 2 metreyi bulan 3 yılanla karşılaştı. Bir birine sarılı vaziyetteki yılanların ikisinin erkek birinin dişi olduğu anlaşıldı. İki erkek yılanın dişi ile çiftleşebilmek için ölümcül bir mücadele içerisine girdikleri görüldü.

Güleç, doğa tutkunu olduğunu belirterek, "Karların erimesi ve baharın gelişiyle köse dağına çıktım. Kış uykusundan yeni uyanan ayılar ve yılarlara denk geldim. Onları cep telefonumla görüntüledim" dedi.

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