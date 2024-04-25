Kahreden kaza kamerada: Baba öldü, 9 yaşındaki kızı ağır yaralı | Video 25.04.2024 | 14:07 Kırıkkale'de otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaralanan vatandaşlardan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 2 kişinin tedavisi devam ederken, kaza anı kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, sabah saatlerinde Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.S. idaresindeki 71 FH 967 plakalı otomobil ile Cihan Kaplan yönetimindeki 06 H 3098 plakalı Honda marka cipin kafa kafaya çarpıştığı anın görüntüsü, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, metrelerce savrulan cipin sürücüsü ile hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kaplan ile yanında bulunan 9 yaşındaki kızı T.K., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan sürücü U.S.'nin de (38) sevk edildiği Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan 40 yaşındaki Kaplan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızı olduğu öğrenilen T.K.'nın ise tedavisi devam ediyor.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla seyreden cipin karşı yönden otomobile çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile cip metrelerce savruluyor.