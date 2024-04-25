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Video Yaşam "Mezarıma ağaç dikersiniz" dedi, intihar etti | Video

"Mezarıma ağaç dikersiniz" dedi, intihar etti | Video

25.04.2024 | 12:17

Sakarya’nın Erenler ilçesinde 44 yaşındaki adam otomobilinin içinde ölü olarak bulundu. İnceleme yapan polis ekipleri otomobilde, “Artık mezarımın başına gelip su dökersiniz, ağaç dikersiniz” yazılı notlar buldu.

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Sakarya'da Erenler Mahallesi 68. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, M.S. (44), 54 H *** plakalı otomobilin içinde silahla vurulmuş halde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede otomobilde M.S.'nin ailesi için "Artık mezarımın başına gelip su dökersiniz, ağaç dikersiniz" yazılı vasiyet vari notlar buldu. Durumu haber alarak bölgeye gelen yakınlarının sinir krizi geçirerek feryat etmesi ise yürekleri dağladı. Yapılan incelmenin arından M.S.'nin cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Polis ekipleri, hususa ilişkin inceleme başlattı.
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