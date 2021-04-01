AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 1 Nisan Perşembe: Antalya’da korkutan deprem!

Ülkemizin fay hatları üzerinde bulunmasından dolayı sık sık artçı depremlerin yaşanması son depremler listesi sorgulamalarına neden oluyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel olarak son depremler listesi yayınlandı. Listeye göre; bugün saat 09:08'de Antalya Kaş'ta 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bu bakımdan; en son deprem nerede oldu? İşte son depremler listesi!
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.04.01 09:08:59 36.1203 29.6132 11.8 -.- 3.1 3.0 KAS (ANTALYA) İlksel
2021.04.01 08:02:57 40.8825 28.1862 12.1 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2021.04.01 06:02:17 39.7328 41.0693 26.2 -.- 1.7 -.- TASAGIL-CAT (ERZURUM) İlksel
2021.04.01 05:59:06 40.2157 42.5610 5.0 -.- 1.9 -.- SEHITHALIT-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2021.04.01 05:44:16 40.1650 42.5697 5.4 -.- 2.3 -.- SEHITHALIT-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2021.04.01 05:43:20 36.3165 29.3018 8.4 -.- 2.1 -.- OVA-KAS (ANTALYA) İlksel
2021.04.01 05:34:17 38.0248 27.1300 5.3 -.- 1.9 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.04.01 05:27:21 38.6840 43.6095 11.8 -.- 2.0 -.- KARAGUNDUZ-(VAN) İlksel
2021.04.01 05:08:49 38.4385 37.5485 5.6 -.- 1.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2021.04.01 04:29:04 36.2780 34.1165 1.9 -.- 2.8 -.- KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2021.04.01 04:24:06 37.8877 27.1290 10.9 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.01 04:10:09 37.8775 27.1187 12.5 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.01 03:33:01 37.0452 28.4478 8.3 -.- 1.8 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2021.04.01 03:12:39 37.8060 27.1433 6.1 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.01 03:05:24 39.0117 26.0662 9.2 -.- 3.2 3.3 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.01 02:46:09 38.0220 38.4662 6.0 -.- 1.4 -.- INLICE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2021.04.01 02:41:25 39.3190 26.0547 7.3 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.01 02:24:51 40.3803 42.2990 8.3 -.- 1.7 -.- GOZEBASI-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2021.04.01 02:09:45 35.0865 27.1102 7.0 -.- 3.3 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.04.01 00:51:36 37.2257 27.9872 13.6 -.- 1.7 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) İlksel
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