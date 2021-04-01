AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 1 Nisan Perşembe: Antalya’da korkutan deprem!

Ülkemizin fay hatları üzerinde bulunmasından dolayı sık sık artçı depremlerin yaşanması son depremler listesi sorgulamalarına neden oluyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel olarak son depremler listesi yayınlandı. Listeye göre; bugün saat 09:08'de Antalya Kaş'ta 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bu bakımdan; en son deprem nerede oldu? İşte son depremler listesi!

SON DEPREMLER LİSTESİ 1 NİSAN 2021 PERŞEMBE

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.04.01 09:08:59 36.1203 29.6132 11.8 -.- 3.1 3.0 KAS (ANTALYA) İlksel

2021.04.01 08:02:57 40.8825 28.1862 12.1 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2021.04.01 06:02:17 39.7328 41.0693 26.2 -.- 1.7 -.- TASAGIL-CAT (ERZURUM) İlksel

2021.04.01 05:59:06 40.2157 42.5610 5.0 -.- 1.9 -.- SEHITHALIT-SARIKAMIS (KARS) İlksel

2021.04.01 05:44:16 40.1650 42.5697 5.4 -.- 2.3 -.- SEHITHALIT-SARIKAMIS (KARS) İlksel

2021.04.01 05:43:20 36.3165 29.3018 8.4 -.- 2.1 -.- OVA-KAS (ANTALYA) İlksel

2021.04.01 05:34:17 38.0248 27.1300 5.3 -.- 1.9 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel