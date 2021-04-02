Son dakika: Akılalmaz yöntemle daha yüksek ücret almışlar!

YENİ DÜZENLEME

Bu soygunun önlenmesi için hazırlanan teklife göre iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç ve ödenecek paraya ilişkin kriterler değiştiriliyor.

Buna göre hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan üç aylık dönem 12 aya çıkartılacak. Belirli bir prim ödeme gün sayısı şartını sağlamayan sigortalılara ödenek tutarında üst limit belirlenmesi suretiyle fazla ödenek ödenmesi de engellenecek.