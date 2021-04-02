Son dakika: Akılalmaz yöntemle daha yüksek ücret almışlar!

SGK'ya bağlı çalışanların sağlık sorunları, iş kazası, analık halleri gibi durumlarda raporlu oldukları sürelerdeki maddi kayıpları SGK tarafından karşılanıyor. Bu tür durumlarda istirahatli bulunan sigortalıya işten kaldığı günler için iş göremezlik ödeneği adı altında ödeme yapılıyor. SGK'nın, bu ödemeyi yapması için belli sınırlar ve kriterler bulunuyor.
Mevcut sistemde bunun alınabilmesi için aranan koşullar, "İstirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması, kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması" şeklinde sıralanıyor. Yapılacak ödeme hesaplanırken sigortalının son üç ay içinde aldığı maaşa bakılıyor.
SAHTEKARLIK ORTAYA ÇIKTI
Geçici iş göremezlik ödemeleri bir dolandırıcılık yöntemi haline geldi. Bazı işveren ve çalışanların son üç ay içindeki maaşı yüksek göstererek SGK ödemesini de yüksek aldığı belirlendi. Milyonlarca liralık zararın önlenmesi, durumun düzeltilmesi için bir yasa teklifi hazırlandı. AK Parti'nin de üzerinde çalıştığı teklifin önümüzdeki haftalar TBMM gündemine taşınarak yasalaşması bekleniyor.
YENİ DÜZENLEME
Bu soygunun önlenmesi için hazırlanan teklife göre iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç ve ödenecek paraya ilişkin kriterler değiştiriliyor.
Buna göre hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan üç aylık dönem 12 aya çıkartılacak. Belirli bir prim ödeme gün sayısı şartını sağlamayan sigortalılara ödenek tutarında üst limit belirlenmesi suretiyle fazla ödenek ödenmesi de engellenecek.