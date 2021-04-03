Mersin’de nefes kesen görüntüler

Mersin Erdemli Belediyesi ile Rope Jumping Turkey iş birliği yaparak bölgenin tanıtımı için 8 ülkeden 160 sporcuyu Erdemli 'de ağırlıyor.

Dünyaca ünlü saklı cennet Kayacı Vadisi'nde, Extrem sporlarından, Rope Jumping yapan ekip, 'kendini özgürleştir' sloganıyla kendilerini 258 metre yükseklikten aşağı bıraktı.

Aktivite ile bölgeyi tanıtmayı hedeflediklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Erdemli umman gibi bir yer, keşfetmekle bitirilmesi mümkün değil. Bu gün Erdemlimizde ayrı bir güzelliğe imza atıyoruz. Erdemlimizin en büyük turizm anlamında, gelecek vaat eden Kayacı Vadisi'nde 258 metreden, 8 ülkeden 160'a yakın sporcu ve sporseverlerin kayadan atlayış aktivitesini biraz sonra seyredeceğiz. Bu ilki ilerleyen süreçte, ilerleyen yıllarda ben dünyanın her tarafından sporcuların buraya akın akın geleceğini umut ediyorum. Böyle bir coğrafya, böyle bir güzelliği başka bir yerde yakalamak mümkün değil. Dünyanın bütün renklerini Erdemlimizin güzellikleri ile birleştirerek buradan 258 metre yükseklikten, atlayış yapılan yerden pandemi illetine dur diyoruz" diye konuştu.

Etkinlikte heyecanın doruk noktasına ulaştığını ifade eden Rope Jumping Turkey koordinatörü Burak Halepliler, " Önderliğini bizim yaptığımız, Erdemli Belediyesi ile beraber organize ettiğimiz bu etkinlik gayet bizi mutlu ediyor. İnsanların yüzlerinde ki gülümseme, yüzlerindeki parlama bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.

Alman Sporcu Friedi Kühne, "Almanya'da da ekstrem sporlar yapıyorum. Dağlara tepelere tırmanıyorum. Gerçekten çok zevkli. Ama burası bambaşka, harika bir tabiat var. Davet üzerine buradayım, ben dağlar arasında ip gerip yürüyorum. Bunlar çok heyecanlı sporlar. Türkiye'de Erdemli'yi çok beğendim, burada olmaktan çokta mutluyum" dedi.

Etkinliği Rusya'dan katılan Dmitry Sudnitsyn de, "Buraya Rusya'dan katılıyorum. Bugün Erdemli Kayacı Vadisi'ndeyiz. Bu bölge rope jumping için, özellikle de bu sporu daha önce yapmayan, ilk kez deneyen sporcular için çok güvenli. Buranın mükemmel bir yer olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

İranlı sporcu Homa Piryaei de, "Doğayı ve ekstreme sporlarını çok seviyorum. Atlayış esnasında büyük heyecan yaşadım. Gelecek yıllarda da katılmak isteriz" diye konuştu.

Öte yandan pandemi kurallarına göre yapılan atlayış 11 Nisan tarihine kadar devam edecek.