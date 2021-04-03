Mersin’de nefes kesen görüntüler

Erdemli Belediyesi ile Rope Jumping Turkey Extreme Sporları iş birliğinde "Pandemsiz bir dünya" sloganıyla, dünyaca meşhur Kayacı Vadisi'nde 8 ülkeden 160 sporcu atlayış yaptı.

Mersin Erdemli Belediyesi ile Rope Jumping Turkey iş birliği yaparak bölgenin tanıtımı için 8 ülkeden 160 sporcuyu Erdemli 'de ağırlıyor.

Dünyaca ünlü saklı cennet Kayacı Vadisi'nde, Extrem sporlarından, Rope Jumping yapan ekip, 'kendini özgürleştir' sloganıyla kendilerini 258 metre yükseklikten aşağı bıraktı.



Aktivite ile bölgeyi tanıtmayı hedeflediklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Erdemli umman gibi bir yer, keşfetmekle bitirilmesi mümkün değil. Bu gün Erdemlimizde ayrı bir güzelliğe imza atıyoruz. Erdemlimizin en büyük turizm anlamında, gelecek vaat eden Kayacı Vadisi'nde 258 metreden, 8 ülkeden 160'a yakın sporcu ve sporseverlerin kayadan atlayış aktivitesini biraz sonra seyredeceğiz. Bu ilki ilerleyen süreçte, ilerleyen yıllarda ben dünyanın her tarafından sporcuların buraya akın akın geleceğini umut ediyorum. Böyle bir coğrafya, böyle bir güzelliği başka bir yerde yakalamak mümkün değil. Dünyanın bütün renklerini Erdemlimizin güzellikleri ile birleştirerek buradan 258 metre yükseklikten, atlayış yapılan yerden pandemi illetine dur diyoruz" diye konuştu.