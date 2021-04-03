On Numara çekilişi sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 2 Nisan On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 2 Nisan 2021 On Numara çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından pazartesi ve cuma olmak üzere, haftada iki gün gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 2 Nisan MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2 NİSAN MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

2 Nisan On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapıldı ve ardından On Numara sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 10 bilen sadece bir kişi olmuş ve büyük ikramiye 495 bin TL kazandırmıştı.

On Numara sonuçları ve haftanın kazanan numaraları şu şekilde;