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Giriş Tarihi: 5.4.2021 19:59 Son Güncelleme: 5.4.2021 19:59

sonuçları açıklandı mı? ile 5 Nisan çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 5 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

aracılığıyla ile ortak canlı yayının kazandıran numaraları belirlenen sonuçları bugün (5 Nisan 2021 Pazartesi) şans oyunu severler için açıklanacak. (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinin popüler şans oyununda gelen peş peşe devirler sonucu MPİ tarihinde daha önce erişilmemiş olan 135 Milyon TL’lik çılgın tutarının sahibi olma hayalleri kurarak Milli Piyango Online üzerinden ve MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduran şans oyunu severler, biletlerine büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek için 5 Nisan MPİ sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. ile 5 Nisan çekiliş sonuçları ile MPİ online bilet sorgulama ekranı.

"Sayısal Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) işbirliğinde haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri MP TV – Youtube canlı yayında belirlenerek, Şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için 135 Milyon Türk Lirası'nı aşan çılgın büyük ikramiye kazanma umuduyla Milli Piyango Online aracılığıyla kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek, 5 Nisan MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden yoğun şekilde araştırma yapmayı sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (5 NİSAN)

Milli Piyango Online canlı çekiliş ile 5 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şu şekilde;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 5 Nisan Sayısal Loto sonuçları:

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.




SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 5 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
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