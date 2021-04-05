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Giriş Tarihi: 6.4.2021 01:05

Direksiyonu bırakıp dans etmişti! O serseri yakalandı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Direksiyonu bırakıp dans etmişti! O serseri yakalandı

'de bir kamyon şoförü, seyir halindeki aracın direksiyonunu bırakarak koltukta dans etmiş, yanındaki arkadaşı da o anları cep telefonuyla kayda alıp sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Kısa sürede birçok kullanıcının tepkisini çeken o görüntülerin ardından harekete geçen , skandal görüntülere imza atan H.Ş.'yi gözaltına aldı. Serseri şoföre toplamda bin 880 lira ceza kesilirken sürücü belgesine de geçici olarak el konuldu.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hadımköy İstanbul Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan 16 J 4211 plakalı kamyonun şoförü, sosyal medyada beğeni toplamak için akıl almaz bir işe imza attı.

"Tık tutkusu" için direksiyonu bırakan şüpheli H.Ş., koltuğa çıkarak dans etmeye başladı. H.Ş.'nin yanında bulunan bir kişi ise o anları cep telefonuyla kayda alarak sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerin internete düşmesinin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı duruma tepki gösterdi.

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EHLİYETİNE EL KONULDU

Skandal görüntülerin ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri, şüpheli H.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. H.Ş.'ye; emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle 144, saygısızca araç kullandığı için 144, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için 144, araç muayenesi yaptırmadığı için 652, reklam/logo işletmediği gerekçesiyle 144, takograf kullanmamak suçundan 652 lira olmak üzere toplamda bin 880 lira para cezası kesildi. Öte yandan serseri şoförün ehliyetine ise geçici süreyle el konuldu.

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Direksiyonu bırakıp dans etmişti! O serseri yakalandı
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