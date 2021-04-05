Direksiyonu bırakıp dans etmişti! O serseri yakalandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hadımköy İstanbul Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan 16 J 4211 plakalı kamyonun şoförü, sosyal medyada beğeni toplamak için akıl almaz bir işe imza attı.

"Tık tutkusu" için direksiyonu bırakan şüpheli H.Ş., koltuğa çıkarak dans etmeye başladı. H.Ş.'nin yanında bulunan bir kişi ise o anları cep telefonuyla kayda alarak sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerin internete düşmesinin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı duruma tepki gösterdi.

Direksiyonu bırakarak ayakta oynayan tır sürücüsü gözaltına alındı | Video



EHLİYETİNE EL KONULDU



Skandal görüntülerin ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri, şüpheli H.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. H.Ş.'ye; emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle 144, saygısızca araç kullandığı için 144, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için 144, araç muayenesi yaptırmadığı için 652, reklam/logo işletmediği gerekçesiyle 144, takograf kullanmamak suçundan 652 lira olmak üzere toplamda bin 880 lira para cezası kesildi. Öte yandan serseri şoförün ehliyetine ise geçici süreyle el konuldu.