Video Yaşam Direksiyonu bırakarak ayakta oynayan tır sürücüsü gözaltına alındı | Video

Direksiyonu bırakarak ayakta oynayan tır sürücüsü gözaltına alındı | Video

Direksiyonu bırakarak ayakta oynayan tır sürücüsü gözaltına alındı | Video
05.04.2021 | 17:41

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Arnavutköy’de hızla giden tır içerisinde direksiyonu bırakıp ayağa kalkarak oyun oynayan tır sürücüsü gözaltına alındı. Bin 880 lira para cezası kesilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

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