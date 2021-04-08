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Giriş Tarihi: 8.4.2021 09:14 Son Güncelleme: 8.4.2021 09:30

: uyarmıştı: ’a yağdı! tıkandı vatandaş zor anlar yaşadı!

DHA
İHA
SON DAKİKA: Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul’a yağmur yağdı! Trafik tıkandı vatandaş zor anlar yaşadı!

haberi: güne yağmurla başladı. yüzde 66’ya kadar çıktı. Yollar tıkandı. Vatandaşlar işe geç kaldı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise zor anlar yaşadı. O anlar objektiflere böyle yansıdı

Son dakika haberi: İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürüyor… Yağış, Taksim Meydanı'nda vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazıları yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazılarının da şemsiyeleri rüzgarın etkisiyle ters döndü.

Cevizlibağ metrobüs üst geçidini kullanan bazı vatandaşlar da yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.

İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinde etkili olmaya başladı | Video

Uyarıları dikkate alan çok sayıda vatandaşın yağmura hazırlıklı olduğu görülürken hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da saçakların altına sığındı.

Öte yandan yağışla birlikte trafikte yoğunluk yaşandı. Trafik haritasında yoğunluk yüzde 66'ya kadar ulaştı.

İŞTE HARİTADAKİ SON DURUM;

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SON DAKİKA: Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul’a yağmur yağdı! Trafik tıkandı vatandaş zor anlar yaşadı!
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