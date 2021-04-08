SON DAKİKA: Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul’a yağmur yağdı! Trafik tıkandı vatandaş zor anlar yaşadı!

Son dakika haberi: İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürüyor… Yağış, Taksim Meydanı'nda vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazıları yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazılarının da şemsiyeleri rüzgarın etkisiyle ters döndü.
Cevizlibağ metrobüs üst geçidini kullanan bazı vatandaşlar da yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.
İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinde etkili olmaya başladı | Video
Uyarıları dikkate alan çok sayıda vatandaşın yağmura hazırlıklı olduğu görülürken hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da saçakların altına sığındı.