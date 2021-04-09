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Giriş Tarihi: 9.4.2021 08:56

merkezli operasyon: Bahis çetesi çökertildi!

DHA
Adana merkezli operasyon: Bahis çetesi çökertildi!

merkezli çok sayıda ilde hareketli saatler yaşandı. Yasa dışı bahis üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye, şafak vakti operasyon yapıldı. Yaklaşık 100 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis sitesi üzerinden insanların oyunlara para yatırmalarını sağlayıp, kazanmalarına rağmen paralarını vermeyerek dolandıran şebekeyi tespit etti.

Şebekeye üye oldukları öne sürülen yaklaşık 100 kişiye yönelik savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından bugün sabahın ilk ışıklarıyla operasyon düzenlendi. Adana merkezli çok sayıda ilde onlarca adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Diğer illerde yakalanan şüphelilerin de işlemlerinin ardından Adana'ya getirileceği bildirildi.

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Adana merkezli operasyon: Bahis çetesi çökertildi!
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