Adana merkezli operasyon: Bahis çetesi çökertildi!

Şebekeye üye oldukları öne sürülen yaklaşık 100 kişiye yönelik savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından bugün sabahın ilk ışıklarıyla operasyon düzenlendi. Adana merkezli çok sayıda ilde onlarca adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.