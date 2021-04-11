'Hop hop temas yok'a ikinci dava

İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a gitmesi planlanan uçağın rötar yapması üzerine, bazı yolcularla bilet işlemini yapan görevliler arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında kadın yolculardan Fatma Funda Esenç, yer Hizmetleri personeli Tuğçe Selvi'ye hakaret etmişti. Tartışma anının bir yolcu tarafından görüntülenerek sosyal medyadan paylaşılması ise tepkilere yol açmış, hakarete maruz kalan Selvi, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade vererek, şikayetçi olmuştu.

PARA CEZASI ALMIŞTI

Uçağın rötar yapması nedeniyle havalimanı personeli Tuğçe Selvi'ye 'Hop hop hop, temas yok' diyen ve hakaret eden Fatma Funda Esenç hakkında 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya hapis istemi ile dava açılmıştı. Yargılama sonunda Esenç, bin 740 lira para cezası almıştı.

Havalimanı personeline hakaret eden kadına 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı!

'ÇİNGELERE TEMAS ETMİYORUM'

Mahkemenin sonuçlanmasının ardından harekete geçen personel Tuğçe Selvi, kendisine edilen hakaretlerin, çirkin sözlerin peşini bırakmadı. Esenç'in 'Çingenelere temas etmiyorum' sözlerinin maneviyatına zarar verdiğini dile getirerek Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Tazminat davası açan Selvi, 30 bin lira talebinde bulundu.