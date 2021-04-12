SON DAKİKA! Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! O iddiaların hedefindeki eski savcı konuştu...

'VAHŞİCE KATLEDİP ARKASINDAN İFTİRALAR ATIYOR'



Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın haksız tahrik indiriminden yararlanmak için hayal ürünü iddialar ortaya attığını belirten D. Y., "Bir caninin işlemiş olduğu böyle bir vahşete adımın karıştırılması ile ilgili bu cani hakkında hak arama özgürlüğü çerçevesinde hukuki yollara başvuracağım.