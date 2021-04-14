Beylikdüzü'nde iki araç birbirine girdi! Sürücüler hastaneye kaldırıldı

İstanbul Beylikdüzü'nde E-5 Karayolu Avcılar istikametinde sabah saatlerinde hafif ticari iki araç birbirine girdi. Kazada yaralanan sürücüler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken, yol üzerinde ise trafik yoğunluğu oluştu.

Olay İstanbul Beylikdüzü mevkii E-5 Karayolu Avcılar istikametinde sabah 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sol şeritte seyreden hafif ticari araç ile başka bir hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir sebeple birbirine girdi. Meydana gelen olayda iki aracın da sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis kaza bölgeside güvenlik önlemleri alırken trafiği de kontrollü olarak tek şeride düşürdü. Öte yandan yaralı sürücüler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Oto kurtarıcıların kazaya karışan araçları kaldırması ile trafik kısa sürede normale döndü.