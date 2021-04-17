MPİ ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı: 17 Nisan Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam belli oluyor. 140 milyonu aşan dev ikramiye saat 21.30'da gerçekleşecek. 17 Nisan 2021 Cumartesi akşamı ekranlarda canlı olarak yayınlanan programda belli olan çekiliş sonuçlarının ardından sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar araştırılmaya başlandı. Haberimizin içerisinden Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. İşte 17 Nisan 2021 Milli Piyango İdaresi ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! (17 Nisan 2021)

Şans oyunu tutkunları Sayısal Loto sonuçları ile ilgili sorgulamalarına an itibariyle başladı. Milli Piyango Online canlı ve noter huzurunda kazandıran numaralar açıklanırken 16 Nisan 2021 Sayısal Loto ikramiyesi tam 140 milyon TL'yi aşması çekiliş severlerin heyecanını ikiye katladı.