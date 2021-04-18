Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 18 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online sorgulama

"Süper Loto Sonuçları" her hafta (Salı, Perşembe, Pazar) günleri MP TV ile Youtube ortak canlı yayında kazandıran numaralarla belirleniyor. Geçtiğimiz çekilişte 19 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarını İzmir'den bir şans oyunu severin kazandığı oyunda bugün Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak canlı çekilişe katılan şans oyunu severler 18 Nisan MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (18 NİSAN)

Milli Piyango Online ile 18 Nisan MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;