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Giriş Tarihi: 18.4.2021 21:37 Son Güncelleme: 18.4.2021 21:37

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Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 18 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online sorgulama

İdaresi (MPİ) ile ortaklığında haftanın 3 günü gerçekleştirilen ile Youtube canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen sonuçları bugün (18 Nisan 2021 Pazar) günü şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü canlı çekiliş için üzerinden dijital olarak ya da MPİ bayilerinde kupon dolduran şans oyunu severler şanslı numaralarla bilet sorgusu yapmak isteyerek 18 Nisan MPİ sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile ve ekranı.

"Süper Loto Sonuçları" her hafta (Salı, Perşembe, Pazar) günleri MP TV ile Youtube ortak canlı yayında kazandıran numaralarla belirleniyor. Geçtiğimiz çekilişte 19 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarını İzmir'den bir şans oyunu severin kazandığı oyunda bugün Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak canlı çekilişe katılan şans oyunu severler 18 Nisan MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (18 NİSAN)

Milli Piyango Online ile 18 Nisan MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 18 Nisan Süper Loto sonuçları: 23 - 7 - 12 - 3 - 59 - 49



Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;





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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 18 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online sorgulama
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