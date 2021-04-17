Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesinden kritik aşı açıklaması! 4 kat azaldı...

Demek ki aşı gerçekten çok fazla miktardı koruyor. Üstelik bu bilginin de tamamını Sinovac aşısına yormak mümkün; çünkü Biontech daha yeni başladı, aşının etkisini görmek için henüz erken; ama demek ki halihazırda kullandığımız aşı bir hayli etkili. Bu nedenle vatandaşlarımızın aşılarını bir an önce olması gerekiyor. Yoğun bakımda yatanlar içerisinde de hem 65 yaş üzeri hem de sağlık çalışanlarının azaldığını söylemek mümkün, bu da aşının etkisini gösteriyor" dedi.