İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan paylaştı: Canları bizim için çok değerli!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından, "İstanbul'umuzun caddelerini, sokaklarını hatta evlerimizi onlarla paylaşıyoruz. Canları bizim için çok değerli. Geçmiş olsun. Tebrikler ve teşekkürler sahil güvenlik ekibimiz" sözleriyle kurtarma anlarının olduğu görüntüleri paylaştı. İşte o anlar...

Üsküdar'da Sahil Güvenlik ekiplerinin kedi kurtarma operasyonu kamerada | Video