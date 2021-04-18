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Giriş Tarihi: 18.4.2021 17:13 Son Güncelleme: 18.4.2021 17:30

Valisi Twitter'dan paylaştı: Canları bizim için çok değerli!

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan paylaştı: Canları bizim için çok değerli!

Üsküdar'daki Beylerbeyi Sahili'nde hareketli anlar yaşandı. Üstü kafe olarak kullanılan iskelenin altında sıkışan kediyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı. İstanbul Valisi ise Twitter hesabından, "Canları bizim için çok değerli. Geçmiş olsun" sözleriyle kurtarma anlarının olduğu görüntüleri paylaştı...

İstanbul'un ilçelerinden Üsküdar'da meydana gelen olayda Beylerbeyi Sahili'ndeki iskelenin altından kedi seslerinin geldiğini fark eden vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler mahsur kediyi kurtarmak için dalış elbiselerini giyerek denize indi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılan kedi bota bindirilerek karaya taşındı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin "Kedi Kurtarma Operasyonu" kameralar tarafından işte böyle görüntülendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından, "İstanbul'umuzun caddelerini, sokaklarını hatta evlerimizi onlarla paylaşıyoruz. Canları bizim için çok değerli. Geçmiş olsun. Tebrikler ve teşekkürler sahil güvenlik ekibimiz" sözleriyle kurtarma anlarının olduğu görüntüleri paylaştı. İşte o anlar...

Üsküdar'da Sahil Güvenlik ekiplerinin kedi kurtarma operasyonu kamerada | Video

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan paylaştı: Canları bizim için çok değerli!
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