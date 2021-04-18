İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan paylaştı: Canları bizim için çok değerli!

İstanbul'un ilçelerinden Üsküdar'da meydana gelen olayda Beylerbeyi Sahili'ndeki iskelenin altından kedi seslerinin geldiğini fark eden vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler mahsur kediyi kurtarmak için dalış elbiselerini giyerek denize indi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılan kedi bota bindirilerek karaya taşındı.
Sahil Güvenlik ekiplerinin "Kedi Kurtarma Operasyonu" kameralar tarafından işte böyle görüntülendi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından, "İstanbul'umuzun caddelerini, sokaklarını hatta evlerimizi onlarla paylaşıyoruz. Canları bizim için çok değerli. Geçmiş olsun. Tebrikler ve teşekkürler sahil güvenlik ekibimiz" sözleriyle kurtarma anlarının olduğu görüntüleri paylaştı. İşte o anlar...
Üsküdar'da Sahil Güvenlik ekiplerinin kedi kurtarma operasyonu kamerada | Video