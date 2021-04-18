Üsküdar'da Sahil Güvenlik ekiplerinin kedi kurtarma operasyonu kamerada | Video
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Üsküdar, Beylerbeyi sahilinde iskelede sıkışarak mahsur kalan kedinin imdadına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti. Dalış timi ekiplerinin kediyi kurtarma anı saniye saniye kameraya yansıdı.
Üsküdar, Beylerbeyi sahilinde vapur iskelesinin deniz ile birleştiği noktada bu gün öğlen saatlerinde bir kedi sıkışarak mahsur kaldı. Kedinin sesini duyan vatandaşlar Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ihbarda bulundu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış timi ekipleri harekete geçti. Kedinin bulunduğu yere gelen dalış timi ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İskelenin altına giren dalış timi ekipleri, kediyi güvenli bir şekilde dışarı çıkartıldı. Kedinin bota çıkarılma anı da kameraya yansıdı.