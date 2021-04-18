Kısıtlamada surlara çıkıp mahsur kaldılar: İner inmez kaçtılar

SÜREKLİ ÇIKIYORLAR

Çocukların mahsur kaldığını fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildiren Bünyamin Başak "Ben surların hemen karşısında İSKİ'de çalışıyorum. Bir anda bağırışma sesleri duydum. Çocukların mahsur kaldığını görünce itfaiye ekiplerini aradım, sağ olsunlar kısa sürede intikal ettiler buraya. Merdiven aracıyla çocukları kurtarıp aşağı indirdiler. Çocuklar yere indikleri gibi etrafa kaçışmaya başladılar. Buna benzer olaylar sürekli yaşanıyor. Surlara girişler kapalı ama bir yolunu bulup tırmanıp çıkmayı beceriyorlar. Sürekli uyarmaya çalışıyoruz ama çocuk aklı işte dinlemiyorlar" diye konuştu.