Kısıtlamada surlara çıkıp mahsur kaldılar: İner inmez kaçtılar

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Dervişali Mahallesi Hoca Çakır Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda 5 çocuk, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde oyun oynamak için Edirnekapı Surları'na çıktı.
Tarihi surlarda mahsur kaldılar, itfaiye kurtarınca kaçtılar | Video
5 kafadar burada bir süre eğlendikten sonra geldikleri yerden tekrar inmek istedi. Çocuklar surlara tırmandıkları yerden inmeyi başaramayınca bağırarak mahalle sakinlerinden yardım istedi. O sırada çocukların sesini duyan Bünyamin Başak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler merdiven aracını kullanarak mahsur kalan beş çocuğu kurtardı. 5 kafadar, ayaklarını yere basmaz basmaz kaçarak gözlerden kayboldu.
SÜREKLİ ÇIKIYORLAR
Çocukların mahsur kaldığını fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildiren Bünyamin Başak "Ben surların hemen karşısında İSKİ'de çalışıyorum. Bir anda bağırışma sesleri duydum. Çocukların mahsur kaldığını görünce itfaiye ekiplerini aradım, sağ olsunlar kısa sürede intikal ettiler buraya. Merdiven aracıyla çocukları kurtarıp aşağı indirdiler. Çocuklar yere indikleri gibi etrafa kaçışmaya başladılar. Buna benzer olaylar sürekli yaşanıyor. Surlara girişler kapalı ama bir yolunu bulup tırmanıp çıkmayı beceriyorlar. Sürekli uyarmaya çalışıyoruz ama çocuk aklı işte dinlemiyorlar" diye konuştu.