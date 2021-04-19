Milyonluk vurgun yapan çete çökertildi! Tuzaklarına düşürdüklerine ‘Kekliği yakaladık’ diyorlarmış

Adana merkezli 10 ilde yasa dışı bahis siteleri üzerinden 2 bin 425 kişiyi 'garanti kupon' vaadiyle toplam 7 milyon 300 bin TL dolandıran ve polisin operasyonuyla çökertilen şebekenin, kendi aralarındaki görüşmelerde ağlarına düşürdükleri kişiler için 'kekliği yakaladık' ifadesini kullandığı ortaya çıktı. Şebekenin ayrıca Antalya'da tavuk çiftliği, başka kentlerde de oto galeri ve oto kiralama şirketi kurdukları belirlendi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, açtıkları internet siteleri üzerinden 'garanti kupon' vaadiyle oyunlara para yatırılmasını sağlayan ve kazananlara ödeme yapmayan şebekeyi tespit etti. Yaklaşık 6 ay süren takibin ardından, 122 kişiye yönelik, 9 Nisan'da operasyon düzenlendi.
Adana merkezli Ankara, Antalya, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Malatya, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 99 kişiyi gözaltına aldı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u tutuklandı.
Şebekenin, ağına düşürdüğü kişileri, havale, EFT, SWIFT ödemesi, vergi ve komisyon masrafı adı altında para göndermelerini sağlayıp dolandırdıkları ortaya çıktı.
Şüphelilerin, bu yöntemle bir doktoru 28 bin TL, bir askeri personeli 36 bin TL, işsiz bir kişinin de birikimi olan 18 bin TL'sini dolandırdığı ve mağdurun intiharın eşiğine geldiği öğrenildi.
Ayrıca bir market çalışanının olmayan spor müsabakasına 200 TL bahis oynamasını sağladıktan sonra 59 bin TL ödül kazandığı yalanıyla, masraf adı altında 16 bin TL'sinin dolandırıldığı da saptandı.
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Şebekenin, ağlarına düşürdükleri kişiler için 'Kekliği yakaladık' ifadesini kullandığı ve suçtan elde edilen gelirlerin bir kısmıyla da Antalya'da tavuk çiftliği, başka kentlerde de oto galeri ve oto kiralama şirketi kurdukları belirlendi.