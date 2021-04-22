SON DAKİKA HABERİ: 160 bin lirasını kaptıran Thodex mağduru suç duyurusunda bulundu!

'İNSANLARI ÇEKMEK İÇİN LÜKS ARABA ÇEKİLİŞİ YAPTILAR'

Şikayet dilekçesinde Faruk Fatih Özer ve şirket çalışanlarının yatırımcılara kripto para üzerinden yüksek kâr oranları vaat ettiğini, sosyal medya hesaplarında insanları yatırım yapmaya sevk eden paylaşımlar yaptıklarını, belirli bir güven ortamı yarattıklarını hatta yatırımcıları çekmek için lüks araba çekilişleri yaptıklarını belirtti.

'ÜLKENİN EN YÜKSEK VE SİSTEMATİK VURGUNU'

Aynı zamanda şikayet dilekçesinde Faruk Fatih Özer'in internet aracılığıyla mağdur S.K. gibi birçok kişiye kolaylıkla ulaştığı, psikolojik üstünlük sağlayarak insanları dolandırdığı ve hile yoluyla mağdurların para kaybetmelerine sebebiyet verdiği aktarıldı. Dilekçede Türkiye'nin parasal hacmi en yüksek olan dolandırıcılık eylemlerinden biri olduğu söylenen söz konusu olayla ilgili böylesine büyük bir dolandırıcılığın tek kişi tarafından icra edilemeyeceği ve sistematik olan bu dolandırıcılıktan kaynaklı şirket yetkililerinin de soruşturulması gerektiğine yer verildi.

'TUTUKLANMASINI İSTİYORUZ'

Maşdur S.K., avukatı aracılığıyla 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işlediği iddiasıyla Faruk Fatih Özer ve Thodex şirketi hakkında savcılığa ilettiği şikayet dilekçesinde, Faruk Fatih Tezel hakkında ivedilikle tutuklama kararı verilmesini ve olayla ilgili tüm yetkililer hakkında kamu davası açılmasını talep etti.