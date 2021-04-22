Beşiktaş'taki İETT kazasında şok detay! Şoför uyuşturucu etkisindeymiş

Kaza, Barbaros Bulvarı Balmumcu'da bulunan alt geçitte saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, çift katlı İETT otobüsünün şoförü Baki T. telefonu ile oynarken hızla bariyerlere çarptı. Bariyerin otobüsün içine girmesi sonucu 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçın otobüse sağlanan bariyere sıkışırken, M.B. yaralandı.
ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bariyerlerin saplandığı Sevgi Yamaç Yalçin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Ayağında kırık olan yolcu M.B. ise ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. İtfaiye ekipleri de bariyerleri keserek otobüsten çıkardı. Otobüs şoförü Baki T. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
KANINDA UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI
Olayla ilgili başlatılan incelemede sağlık kontrolüne götürülen gözaltındaki şoförün kanında uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.
Otobüsün herhangi bir fren izi olmaksızın 282 metre sürüklenerek gittiği, otobüs bariyerlerdeki demirlerin bir kısmının sökülmesine neden olduğu belirlendi.
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Sökülen iki bariyer demirinin otobüsün sağ ön tarafından içeri girdiği ve Sağ alt en arka koltukta oturan Sevgi Yamaç Yalçın başına isabet ettiği ortaya çıktı. Sağ önde oturan diğer bir yolcunun da ayağında kırık olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.