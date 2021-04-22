Beşiktaş'taki İETT kazasında şok detay! Şoför uyuşturucu etkisindeymiş





Sökülen iki bariyer demirinin otobüsün sağ ön tarafından içeri girdiği ve Sağ alt en arka koltukta oturan Sevgi Yamaç Yalçın başına isabet ettiği ortaya çıktı. Sağ önde oturan diğer bir yolcunun da ayağında kırık olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

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