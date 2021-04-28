Karadeniz'de heyecanlandıran keşif! Hitler'in kayıp denizaltısı 75 yıl sonra böyle görüntülendi





"BU BİR DALGIÇ İÇİN İNANILMAZ BİR ŞEY"

Yaptıkları dalış ile Hitler'in kayıp denizaltısını gün yüzüne çıkartan dalgıçlardan Su Altı Dalış Eğitmeni Sedat Türkmen, denizaltının tarihi ile ilgili bilgiler aktararak, "Almanların efsanevi denizaltısı bizim Kandıra ilçemizin açıklarında, 2019 yılında Akın gemisinin solarına takıldı. O tarihte inemediler ya da inmediler. Onlar bize koordinatları verdikten sonra denizaltına dokunmak, ilk görmek bize nasip oldu. Bu da bir dalgıç için inanılmaz bir şey. Bu alman gemisinin bir hikayesi var, onun için çok önemli. İkinci Dünya Savaşında Almanların Rusya'yı işgal çabaları sırasında, 'Barborasa' planını uyguluyorlar. 6 tane denizaltını Türkiye'nin boğazları üzerinden Karadeniz'e geçirmek istiyorlar. Ama buna Türk hükumeti izin vermiyor. Almanlar da bunları Romanya Köstence üzerinden demonte bir şekilde Karadeniz'e sokuyorlar. Bu denizaltılar, Rusya limanlarını, gemilerini vurmaya başlıyor. Bunların 3'ünü Ruslar batırıyor ve savaş bitiyor. Tekrar boğazlarımızdan geçemedikleri için Almanlar, bu denizaltıları batırmak istiyorlar. Kontrollü bir şekilde batırılıyor. Bu denizaltıların birisinin Zonguldak açıklarında olduğu tahmin ediliyor, biri Sakarya Karasu açıklarında 7-8 yıl önce bulunmuştu. Buna da dalmak bize nasip oldu" dedi.