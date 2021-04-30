Filmleri aratmayacak olay! Akılalmaz senaryoyla dolandırdılar





Yankesicilik polisi bu sırada operasyona başladı. Polis T.K. ile yanına gittiği iki kişiyi durdurdu. Durdurulan iki kişiden birinin mağdur iş insanı S.M. (51) olduğu belirlendi. S.M. polislere gayrimenkul satışı için 6 milyon lira karşılığında T.K. ile anlaştıklarını, ancak Merkez Bankası'nda 20 milyon lira parası olduğunu ve blokeli parayı alabilmesi için 2019 Haziran ayından bugüne kadar parça parça toplamda 3 milyon lira verdiğini anlattı. Mağdur işadamı kendisini sürekli oyalayan T.K.'nın bugüne kadar parasını geri vermediğini söyleyerek şikâyetçi oldu.