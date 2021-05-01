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Giriş Tarihi: 1.5.2021 20:46 Son Güncelleme: 1.5.2021 20:58

Van'da başhekimden büyük kahramanlık! Bir canı kurtardığı o anlar kameralara böyle yansıdı

DHA
Van'da başhekimden büyük kahramanlık! Bir canı kurtardığı o anlar kameralara böyle yansıdı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi () Dursun Odabaş Tıp Merkezi önünde 3 gün önce inanması zor bir olay meydana geldi. Aralarında husumet bulunan 2 kişi, hastanede birbirleriyle karşılaştı. Karşılaştığı sırada hastanede husumetlisini silahla yaralamak isteyen kişinin sesini duyan Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, olaya hemen müdahale etti. Aşağı inerek kahramanlık örneği gösteren başhekimin o anları kameralar tarafından anbean görüntülendi.

Van'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Olay, 3 gün önce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi önünde yaşandı. Aralarında husumet bulunan 2 kişi hastane önünde karşılaştı.

BAŞHEKİM AŞAĞI İNEREK OLAYA KAHRAMANCA MÜDAHALE ETTİ

Burada husumetlisini silahla vurmak isteyen kişinin bağrışlarını duyan YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, hemen aşağıya inerek olaya müdahale etti.

KAMERALARA YANSIDI

Elinde silah bulunan kişiyi gören Başhekim İliklerden, ikna ederek elindeki silahı alıp polise teslim etti. Yaşanan bu anlar hastanenin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Van'da başhekimden büyük kahramanlık! Bir canı kurtardığı o anlar kameralara böyle yansıdı | Video

KENDİNİ SİPER ETTİ

Görüntülerde, silahlı saldırganın öldürmek istediği kişiye, babası olduğu öğrenilen yaşlı bir adamın kendini siper ettiği de görülüyor.

"BÖLGE İNSANIMIZIN BEYAZ ÖNLÜĞE OLAN SAYGISINA SIĞINARAK OLAYA MÜDAHİL OLDUM"

Olayla ile açıklama yapan Başhekim İliklerden, "Hastanemiz giriş kapısında yaşanan, ülkemizin hala kanayan yarası olan kan davalarından bir tanesinin cereyan ettiği bu talihsiz olayda, insan sağlığına yöneltilmiş bir tehdide karşı hekimlik içgüdüsüyle ve bölge insanımızın beyaz önlüğe olan saygısına sığınarak olaya müdahil oldum ve nihayet vatandaş silahını bana teslim etti. Can kaybı olmadan atlatılan olaya emniyet güçlerimiz müdahil olarak gerekli adli kovuşturma başlatılmıştır" dedi.

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Van'da başhekimden büyük kahramanlık! Bir canı kurtardığı o anlar kameralara böyle yansıdı
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