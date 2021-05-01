Van'da başhekimden büyük kahramanlık! Bir canı kurtardığı o anlar kameralara böyle yansıdı

"BÖLGE İNSANIMIZIN BEYAZ ÖNLÜĞE OLAN SAYGISINA SIĞINARAK OLAYA MÜDAHİL OLDUM"

Olayla ile açıklama yapan Başhekim İliklerden, "Hastanemiz giriş kapısında yaşanan, ülkemizin hala kanayan yarası olan kan davalarından bir tanesinin cereyan ettiği bu talihsiz olayda, insan sağlığına yöneltilmiş bir tehdide karşı hekimlik içgüdüsüyle ve bölge insanımızın beyaz önlüğe olan saygısına sığınarak olaya müdahil oldum ve nihayet vatandaş silahını bana teslim etti. Can kaybı olmadan atlatılan olaya emniyet güçlerimiz müdahil olarak gerekli adli kovuşturma başlatılmıştır" dedi.