Van'da başhekimden büyük kahramanlık! Bir canı kurtardığı o anlar kameralara böyle yansıdı | Video

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi önünde 3 gün önce inanması zor bir olay meydana geldi. Aralarında husumet bulunan 2 kişi, hastanede birbirleriyle karşılaştı. Karşılaştığı sırada hastanede husumetlisini silahla yaralamak isteyen kişinin sesini duyan YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, olaya hemen müdahale etti. Aşağı inerek kahramanlık örneği gösteren başhekimin o anları kameralar tarafından anbean görüntülendi.