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Giriş Tarihi: 3.5.2021 13:13

Serbest bırakılır bırakılmaz soygun yaptı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Serbest bırakılır bırakılmaz soygun yaptı

Bayrampaşa’da camı açık şekilde park halinde bulunan bir otomobilin içerisinden telefon çalan Y.D. ile çalıntı telefonu satın aldığı belirlenen Ö.A. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Y.D.’nin aynı gün içerisinde “hırsızlık” suçundan adliyeye sevk edildiği ve serbest bırakıldığı ortaya çıktı! Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından yine adliyeye sevk edildi.

Olay İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Altıntepsi Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir sürücü otomobilini yolun kenarına bırakarak cadde üzerinde bulunan bir markete girdi. Bu esnada yoldan geçmekte olan şüpheli Y.D., park halindeki lüks otomobilin camının açık olduğunu fark etti. Şüpheli etrafı birkaç kez kolaçan ettikten sonra otomobile doğru yönelerek açık camdan elini uzattı ve koltuğun üzerinde bulunan telefonu çalarak olay yerinden uzaklaştı. Marketteki işinin bitmesiyle direksiyon başına geçen sürücü, telefonun çalındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

ADLİYEDEN ÇIKIP HIRSIZLIK YAPMIŞ

Şüphelinin kimliğini belirlemek için güvenlik kameralarını incelemeye alan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, telefonu çalan kişinin aynı gün içerisinde "hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen ve serbest bırakılan Y.D. olduğunu tespit etti. Yürütülen çalışmaların ardından yakalanan Y.D.'nin, çalıntı telefonu 2 bin 700 lira karşılığında Ö.A.'ya sattığını söylemesinin ardından şüpheli Ö.A. da çalıntı telefonla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheli Y.D. "Açıktan Hırsızlık" suçundan, şüpheli Ö.A. ise "Suç Eşyası Satın Alma" suçundan hakkında işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edilirken, çalıntı telefon ise sahibine teslim edildiği belirtildi.

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Serbest bırakılır bırakılmaz soygun yaptı
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