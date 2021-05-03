Serbest bırakılır bırakılmaz soygun yaptı

Olay İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Altıntepsi Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir sürücü otomobilini yolun kenarına bırakarak cadde üzerinde bulunan bir markete girdi. Bu esnada yoldan geçmekte olan şüpheli Y.D., park halindeki lüks otomobilin camının açık olduğunu fark etti. Şüpheli etrafı birkaç kez kolaçan ettikten sonra otomobile doğru yönelerek açık camdan elini uzattı ve koltuğun üzerinde bulunan telefonu çalarak olay yerinden uzaklaştı. Marketteki işinin bitmesiyle direksiyon başına geçen sürücü, telefonun çalındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

ADLİYEDEN ÇIKIP HIRSIZLIK YAPMIŞ



Şüphelinin kimliğini belirlemek için güvenlik kameralarını incelemeye alan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, telefonu çalan kişinin aynı gün içerisinde "hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen ve serbest bırakılan Y.D. olduğunu tespit etti. Yürütülen çalışmaların ardından yakalanan Y.D.'nin, çalıntı telefonu 2 bin 700 lira karşılığında Ö.A.'ya sattığını söylemesinin ardından şüpheli Ö.A. da çalıntı telefonla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER



Şüpheli Y.D. "Açıktan Hırsızlık" suçundan, şüpheli Ö.A. ise "Suç Eşyası Satın Alma" suçundan hakkında işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edilirken, çalıntı telefon ise sahibine teslim edildiği belirtildi.