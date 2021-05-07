Böyle vicdansızlık görülmedi! Köpeği öldürüp çöpe attı

Şahsı daha önce hiç görmedim. Bu canilik, o hayvanın size hiçbir zararı yok. Arabayla sürükleyip öldürmek ne demek." dedi. Şebnem Aslan ise, "Benim gördüğüm kadarıyla yedi, sekiz tane kurşun yarası vardı. O kadar çok sürüklenmiş ki hayvan, kemikleri çıkmış meydana." şeklinde konuştu.