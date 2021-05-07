Son dakika: Müge Anlı'da hareketli dakikalar! Kayıp kız sevgilisinin evinden çıktı, anne stüdyoda bayıldı...

KÜÇÜK KIZIN AĞABEYİ CİNAYETTEN YARGILANIYOR

Kardeşini aramak için Müge Anlı stüdyosuna gelen Adem İnan'ın da cinayetten yargılandığı ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği ortaya çıktı. Birini öldürdüğü için 5 yıl cezaevinde kaldığını söyleyen Adem İnan'ın, kendisine yardım eden ağabeyinin ise daha fazla ceza alıp halen cezaevinde olması şaşırtıcı bulundu.

Sevgilisinin kendisini kaçırmadığını kendi isteğiyle gittiğini söyleyen 8. Sınıf öğrencisi kızın Samsun'a nasıl gittiği ise anlaşılamadı.