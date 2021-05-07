Son dakika: Müge Anlı'da hareketli dakikalar! Kayıp kız sevgilisinin evinden çıktı, anne stüdyoda bayıldı...

İstanbul Bağcılar'da yaşayan 15 yaşındaki sekizinci sınıf öğrencisi genç kız, sosyal medyadan tanıştığı ve kaçtığı güne kadar daha önce hiç görmediği 20 yaşındaki Faruk Bakırcı'nın Samsun'daki evine gitti.
Kızlarını her yerde aradığı ancak bir türlü ulaşamadığı aile, ATV'nin fenomen programı Müge Anlı'nın yolunu tuttu. Kızının kaçırıldığını söyleyen acılı anneye çok geçmeden mutlu haber verildi.
36 GÜN SONRA KIZINI CANLI YAYINDA GÖRDÜ
Büyük umutlarla kızlarının yolunu gözleyen acılı anne ve abiye kızlarının bulunduğunu söyleyen Müge Anlı, kayıp kızla ailesini ekranda buluşturdu.
Haftalardır kızına ulaşamayan anne Sebahat İnan, kayıp kızını 36 gün sonra canlı yayında Müge Anlı stüdyosunda gördü. Kızının eve dönmesini isteyen anne şoke edici bir yanıt aldı. "Asla eve dönmek istemiyorum. Babam beni para karşılığı evlendirmek istedi. Bir daha o eve dönmeyeceğim." sözleriyle annesine tepki gösteren küçük kız, devlet korumasına gireceğini söyledi.
KÜÇÜK KIZIN AĞABEYİ CİNAYETTEN YARGILANIYOR
Kardeşini aramak için Müge Anlı stüdyosuna gelen Adem İnan'ın da cinayetten yargılandığı ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği ortaya çıktı. Birini öldürdüğü için 5 yıl cezaevinde kaldığını söyleyen Adem İnan'ın, kendisine yardım eden ağabeyinin ise daha fazla ceza alıp halen cezaevinde olması şaşırtıcı bulundu.
Sevgilisinin kendisini kaçırmadığını kendi isteğiyle gittiğini söyleyen 8. Sınıf öğrencisi kızın Samsun'a nasıl gittiği ise anlaşılamadı.
KARIŞIKLIĞI FIRSAT BİLEREK KAÇTI
Sevgilisinin kendisini kaçırmadığını söyleyen genç kız, yayının devam ettiği sırada polisler eşliğinde alındı. Polisler, küçük kızın bulunduğu eve canlı yayında sırasında girerken stüdyodaki annesi sevinçten bir anda bayıldı. Aynı anlarda Samsun'da ise mahallelinin de eve akın etmesiyle ortalık karıştı. İşte o anları fırsat bilen Faruk Bakırcı kayıplara karışırken annesi ise bayıldı. 20 yaşındaki genç tüm aramalara rağmen bulunamadı.
ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Mahalle sakinleri de olaya karışırken Müge Anlı ekibi zor anlar yaşadı. Oğlunun ortadan kaybolması sonrası sinir krizi geçiren anne, canlı yayında genç kızın ailesine tepki gösterdi. Öte yandan 15 yaşındaki genç kızın da devlet koruması altına alınacağı öğrenildi.
Son dakika: Müge Anlı'da günlerce konuşulmuştu! Arzu Aygün'ün katili... Son dakika haberi: Müge Anlı'da bir annenin dramı! Kızı kayboldu torunu öldü