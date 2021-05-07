Müge Anlı'da hareketli dakikalar! Kayıp kız sevgilisinin evinden çıktı, anne stüdyoda bayıldı...
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ATV ekranlarının reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine inanılmaz bir olay yaşandı. Müge Anlı’da kayıp olarak aranan 15 yaşındaki genç kız, sosyal medyadan tanışıp yanına kaçtığı Faruk Bakırcı’nın Samsun’daki evinde ortaya çıktı. Yaklaşık 36 gündür kendisinden haber alınamayan genç kız, canlı yayın sırasında, polisler eşliğinde Bakırcı’nın evinden alındı. Kızının bulunduğunu öğrenen anne, sevinçten stüdyoda bayıldı.