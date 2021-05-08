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Giriş Tarihi: 8.5.2021 11:18

Annesinin elinden kurtulup yola fırlayan Zeynep’e TIR çarptı

DHA
Annesinin elinden kurtulup yola fırlayan Zeynep’e TIR çarptı

'da annesinin elinden kurtulup koşarak yolun karşısına geçmek isteyen 4 yaşındaki Zeynep Tilki'ye TIR çarptı. Küçük kızın yaralandığı kaza,  güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün saat 17.00 sıralarında, Yeşilkent Mahallesi'ndeki Ahmet Arif Caddesi'nde meydana geldi. Annesinin elini bırakıp, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Tilki'ye, Mehmet T. yönetimindeki 41 UH 406 plakalı TIR çarptı.

Sürücünün hemen aracını durdurmasıyla tekerlerin altında kalmaktan kurtulan küçük kız, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zeynep, ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sürücü Mehmet T. ise, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kazayı gören esnaf Hakan Aktaş, çocuğun annesinin elinden kurtularak yola fırladığını belirtirken, şunları söyledi: "TIR şoförü kızı fark etmezse az daha aracın altına alıyordu. Çocuğun başında şişme oldu, burnundan kan geliyordu. Ambulans ve polisi aradık, geldiler, alıp götürdüler. Durumu iyiydi, ağlıyordu. Buradakiler panikledi. Şükür ambulans zamanında geldi. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen trafik çok yoğun. Normalde TIR'ların buraya gelişleri yasak ancak ileride garajları var sürekli gelip gidiyorlar. Çocukların oynayacağı yer yok. TIR ve otobüsler girmezse can güvenliğimiz olur."


KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde küçük kızın koşarak yolun karşısına geçmeye çalışması ile TIR'ın çarpması sonucu yere düşmesi yer alıyor.

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Annesinin elinden kurtulup yola fırlayan Zeynep’e TIR çarptı
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