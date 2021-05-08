Annesinin elinden kurtulup yola fırlayan Zeynep’e TIR çarptı



Kazayı gören esnaf Hakan Aktaş, çocuğun annesinin elinden kurtularak yola fırladığını belirtirken, şunları söyledi: "TIR şoförü kızı fark etmezse az daha aracın altına alıyordu. Çocuğun başında şişme oldu, burnundan kan geliyordu. Ambulans ve polisi aradık, geldiler, alıp götürdüler. Durumu iyiydi, ağlıyordu. Buradakiler panikledi. Şükür ambulans zamanında geldi. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen trafik çok yoğun. Normalde TIR'ların buraya gelişleri yasak ancak ileride garajları var sürekli gelip gidiyorlar. Çocukların oynayacağı yer yok. TIR ve otobüsler girmezse can güvenliğimiz olur."