Son dakika: Ayasofya Camii mahya ile buluştu! İlk fotoğrafı Valilik paylaştı

Uzun yıllar sonra Ayasofya'da mahya kurulduğunun altını çizen Yerlikaya, "Mahya, kültürümüz Osmanlı'dan kalan çok özel bir geleneğimiz. Bu mübarek ayda, Ayasofya'da başka bir ilk yaşansın, bu kutsal mekân mahya ile buluşsun, ışıl ışıl olsun istedik. Bu niyetle, Kahraman ustamızla bir araya geldik, o da Ayasofya için kolları sıvadı, ekibiyle birlikte çalışmalara başladı." dedi.

'İSTANBUL'UMUZU AYDINLATACAK'

Atölyeyi ziyaretinde kısa süreliğine de olsa Kahraman Usta'ya çıraklık yaptığını söyleyen Yerlikaya, "Ayasofya mahyamız, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne yetişecek. Ayasofya, mahyasındaki 'La ilahe illallah' yazısıyla da İstanbul'umuzu aydınlatacak." diye konuştu.