Kavga, Kepez ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle arasında kızların da bulunduğu bir grup genç, sokakta kavga etmeye başladı.
Kısıtlamayı ihlal eden gençler birbirlerine uçan tekme, yumruk ve sopayla saldırırken, 2 genç kız kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavgayı ayırmakta başarılı olamayan kızlardan biri grup içerisindeki erkeklerden biri tarafından darbedilirken, diğeri de bir erkeğe vurmaya başladı.
Son dakika: Bir grup genç kavgaya tutuştu! Pes dedirten sözler | Video
SÖZLERİ PES DEDİRTTİ
Sinirli ve öfkeli gençlerin kavga anlarını cep telefonuyla görüntüleyen kişi ise "Savaş başlasın. Vurun, öldürün, parçalayın" şeklinde sözler söylediği duyuldu.