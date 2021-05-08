Kısıtlamayı ihlal eden gençler birbirlerine uçan tekme, yumruk ve sopayla saldırırken, 2 genç kız kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavgayı ayırmakta başarılı olamayan kızlardan biri grup içerisindeki erkeklerden biri tarafından darbedilirken, diğeri de bir erkeğe vurmaya başladı.

Son dakika: Bir grup genç kavgaya tutuştu! Pes dedirten sözler | Video