İstanbul'da akılalmaz olay! Fırına gelen 'casusun' kimliği şoke etti!

Gözaltına alınan M.Y'nin başka fırınlara da giderek kendisini polis olarak tanıttığı ve fırın işletmecisi hakkında bilgi almaya çalıştığı öğrenildi. Şüpheli şahsın polis olduğu iddiasıyla gösterdiği ve ibraz ettiği kartın yine fırıncı olan ağabeyi F.Y'ye ait olduğu ve sadece ekmek dağıtımı için 'Askeri Komutanlık Giriş" kartı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan M.Y.'nin daha önceden de 4 ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenildi.