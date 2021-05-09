Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Anneler Günü'nde üzücü olay! Adana'da 5 yaşındaki çocuk...
Giriş Tarihi: 9.5.2021 12:24 Son Güncelleme: 9.5.2021 12:43

: 'nde üzücü olay! 'da 5 yaşındaki çocuk...

İHA
Son dakika: Anneler Günü'nde üzücü olay! Adana'da 5 yaşındaki çocuk...

:’da üzücü bir olay yaşandı. Annesi hastanede, babası işte olan 5 yaşındaki çocuk, anneannesinin evindeyken sabah saatlerinde sulama kanalı kenarında sırra kadem bastı. Ekipler, kayıp çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Aile yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika...Adana'da, Cem Benek 8 yıl önce Azime Benek ile evlendi. Bu evlilikten çiftin bir kız bir oğlan çocuğu oldu. Kız çocuğu Nazlı Benek çölyak rahatsızlığına yakalandığı için hastaneye yatırıldı. Anne de çocuğunun yanında refakatçı olarak kaldı.

Tarım işçisi olan baba Benek ise çalışmaya gitti. 5 yaşındaki Baran Benek ise anneannesi Narınç Babat'ta kalmaya başladı. Babat ailesi sabahleyin Baran Benek'in evde olmadığını fark etti.

Evin her tarafına bakan aile çocuğu bir türlü bulamadı. Aile evden çıkıp sokakta da Baran'ı arada ancak bulamadı. Evin hemen önünden sulama kanalı geçtiği için çocuğun suya düşmüş olabileceğini değerlendiren aile polise haber verdi. Bu sırada işte olan babaya da haber verildi.

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek

Hastanedeki anneye ise haber verilmedi. Baba olay yerine gelip sulama kanalı etrafında bir süre çocuğunu aradı ancak bulamadı. Baba sulama kanalı kenarına diz çökerek çaresizce bekledi.

Baran Benek'in arkadaşları da arama sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Gözyaşı döken anneanne çocukları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Baran Benek tüm aramalara rağmen hala bulunamadı.

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Anneler Günü'nde üzücü olay! Adana'da 5 yaşındaki çocuk...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA