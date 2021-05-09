Son dakika: Anneler Günü'nde üzücü olay! Adana'da 5 yaşındaki çocuk...

Evin her tarafına bakan aile çocuğu bir türlü bulamadı. Aile evden çıkıp sokakta da Baran'ı arada ancak bulamadı. Evin hemen önünden sulama kanalı geçtiği için çocuğun suya düşmüş olabileceğini değerlendiren aile polise haber verdi. Bu sırada işte olan babaya da haber verildi.