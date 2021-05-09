"HEM ANA HEM BABA OLDUN"

Bu hayatta gözümü açtığımdan beri hep yanımda oldun. Söz konusu ben olunca yaşadığın bütün zorluklara göğüs gerdin. Benden hiç vazgeçmedin. Beni korudun kolladın, hiç bıkmadın. En doğru insan oldun. Her anımda sana geldim. Beni hiç geri çevirmedin. Anne olarak doğru yolu gösterdin. Bana hem dost oldun, hem de baba. Sen hayatımda tanıdığım en güçlü insansın annem!