Ramazan Bayramı yaklaşırken birçok konu da araştırılmaya başlandı. Bunlar arasında bayram namazı kılınacak mı, yasak mı sorusu da yer alıyor. Diyanet İşleri Başkan Ali Erbaş, özel bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunurken bayram namazı yasak mı, camilerde kılmak serbest mi konusuna netlik kazandırdı.

BAYRAM NAMAZI VAR MI, CAMİLERDE KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kendisine yöneltilen "Bayram namazı kılınacak mı, var mı?" sorusuna ilişkin flaş bir yanıt verdi. Hazırlıkların yapıldığını belirten Ali Erbaş, bayram namazı camilerde kılınacak mı konusuyla ilgili şunları söyledi;