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Giriş Tarihi: 15.5.2021 18:41 Son Güncelleme: 15.5.2021 19:13

SON DAKİKA HABERİ: Babasını öldürüp, yaraladığı annesini rehin aldı; 2’si asker 5 yaralı

ABBAS ÇAKAR
SON DAKİKA HABERİ: Babasını öldürüp, yaraladığı annesini rehin aldı; 2’si asker 5 yaralı

Son dakika haberi: ’nin ilçesinde tartıştığı babasını öldüren 26 yaşındaki , annesi ve iki amca çocuğunu silahla yaraladı. Köye gelen jandarmayla da silahlı çatışmaya giren Edip Bayram 1 astsubay ve 2 uzman erbaşı yaraladı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Bayraktar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 26 yaşındaki Edip Bayram, akşam saatlerinde tartıştığı babası Ali Bayramı silahla vurarak öldürdü. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Edip Bayram annesi Seher Bayram ile amcasının çocukları Hüseyin ve Cafer Bayram'ı da yaraladı.



Hüseyin ve Cafer Bayram yaralı olarak kaçmayı başarırken hastanede tedavi altına alındı. Zanlı yaralı annesini ise evde rehin aldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri ile de çatışmaya giren zanlı iki askeri yaraladı.

Kocaeli'de ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü

Açılan ilk ateşte 1 astsubay ile 1 uzman erbaşın yaralandığı belirtildi. Köyün giriş ve çıkışları güvenlik nedeniyle kapatıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.



Şahsın 2006 yılında amcası Hüseyin Bayram'ı öldürdüğü ve yaşı küçük olduğundan dolayı 3 yıl önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.
Şahsı ikna çalışmalarının sürüdüğü öğrenildi.

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SON DAKİKA HABERİ: Babasını öldürüp, yaraladığı annesini rehin aldı; 2’si asker 5 yaralı
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