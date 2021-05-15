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Giriş Tarihi: 15.5.2021 07:26 Son Güncelleme: 15.5.2021 07:28

| Başkan Erdoğan'dan kontrollü açıklaması: Yeni başlıyor? ?

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan kontrollü normalleşme takvimi açıklaması: Yeni normalleşme ne zaman başlıyor? Yasaklar ne zaman bitecek?

Başkan Erdoğan, sokağa çıkma yasağının ardından kontrollü hakkında açıklamalarında bulundu. Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe konulacağını açıklayan Başkan Erdoğan, Haziran ayını işaret ederken 17 günlük tam kapanma 17 Mayıs’ta son bulacak. Mayıs ayında nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmenin gerekliliğinden bahseden Başkan Erdoğan’ın son dakika açıklamalarının ardından “Yeni ? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?” sorularının yanıtları sorgulanır hale geldi. İşte takviminden son gelişmeler!

Tam kapanma sonrası normalleşmenin nasıl olacağı hakkında Başkan Erdoğan son dakika açıklamalarında bulundu. "Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz" açıklamasını yapan Başkan Erdoğan, günlük hayatın normale dönmesi ve tedbirlerin önemli ölçüde gevşetilmesi için Haziran ayını işaret etti. Yapılan bu açıklamaların ardından "Yeni normalleşme ne zaman? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?" gibi soruların yanıtları sorgulanır hale gelirken kontrollü normalleşme takvimi merak ediliyor. İşte son dakika gelişmeler!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NORMALLEŞME TAKVİMİ AÇIKLAMASI!

Erdoğan: "(Kovid-19) Aldığımız tedbirleri vatandaşımızın işine, aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz."

Erdoğan: "Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Niyetimiz, mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz."

TAM KAPANMA SONRASI NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Milletimizin her bir ferdine yaptıkları fedakarlıklar ve sabırları için şükranlarımı sunuyorum. Yaptığımız özverilerin karşılığını belirgin düşüşle gördük. İnşallah, tedbiri elden bırakmadan bu sayıları çok daha aşağılara çekmeyi umuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika kontrollü normalleşme müjdesi... Tarih belli oldu!


Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Detayları kabine toplantımızın ardından paylaşacağız. Niyetimiz Mayıs ayı sonuna kadar ihtiyatlı hareket etmeyi sürdüreceğiz.

2020 Mart ayından beri aldığımız tedbirlerin ve kısıtlamaların tek amacı 84 milyonun sağlığını, hayatını ve geleceğini korumaktır. Mecbur olmadığımız hiçbir tedbire başvurmayacağız. Vatandaşımızın işine, aşına zarar vermeyecek şekilde uygulamaya özen gösteriyoruz. Yaşadığımız bu sıkıntılı sürecin en az hasarla atlatılmasını sağlamaktır.

Üretim tarafında bunu başardığımızı görüyoruz. Sanayi ve ihracat rakamları yeni rekorlar kırarak olumlu yönde ilerliyor. Esnaflarımız ile turizm sektörüne her türlü desteği vermenin gayreti içindeyiz.

Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız sürece güzel günlere ulaşmamıza kimse mani olamayacaktır.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan kontrollü normalleşme takvimi açıklaması: Yeni normalleşme ne zaman başlıyor? Yasaklar ne zaman bitecek?
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