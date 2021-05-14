Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika kontrollü normalleşme müjdesi... Tarih belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika kontrollü normalleşme müjdesi... Tarih belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika kontrollü normalleşme müjdesi... Tarih belli oldu!
14.05.2021 | 14:08

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Son dakika haberleri... Koronavisü kısıtlamalı ne zaman bitiyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Kademeli normalleşme' müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli olarak kontrollü normalleşme sürecinin 17 Mayıs Pazartesi günü başlayacağını ve Haziran ayı itibarı ile pek çok alanda rahatlamanın sağlanacağını duyurdu.

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