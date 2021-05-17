Ev basıp kız kaçırdılar! Vali araya girmişti ama...

Dün saat 22.00 sıralarında ise Umut Ş.'nin yakınları Ziyade Ş. (40), Önder Ş. (38) ve Havif Ş. (60), iddiaya göre konuşmak için Duygu C.'nin yakınları Ramazan C. (42), Tufan E. (19), Hidayet C. (18) ve Kürşat C.'nin (18) yanına geldi.