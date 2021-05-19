Son Dakika: İzmir deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Gelen son dakika bilgisine göre İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı bölgede ikamet eden vatandaşlarda paniğe neden olurken aynı zamanda "Deprem mi oldu, ne zaman, saat kaçta ve nerede?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgiye göre depremin büyüklüğü 4.1 olarak duyuruldu. Sarsıntının Ege Denizi Kuş Adası körfezi yakınlarında meydana geldiği tespit edildi. İşte İzmir'de meydana gelen depremin ayrıntıları…

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ