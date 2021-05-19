Son Dakika Haberi: İzmir deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi | Video
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Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre İzmir'de de hissedilen 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, deprem nedeniyle yaşadıkları korkuyu sosyal medyadan paylaştı. Kandilli Rasathanesi'nden gelen ilk verilere göre depremin merkez üssü Kuşadası Körfezi olarak açıklanırken, AFAD merkez üssünü İzmir Menderes olarak paylaştı. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...