Ayşe Altuntaş'ın nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı





'TASARLAYARAK İŞLEDİ'

Davayla ilgili ikinci duruşma dün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Mehmet Taşdelen hakkında "kasten öldürme" suçundan devam eden davada savcı mütalaa verdi. Savcı, olayın kaza olduğunu söyleyen sanığın "cinayet sonrası polis veya ambulansı aramamasını ve maktuleye ait cep telefonu, başörtüsü ve feraceyi yok etmesini ve aracında kazma ve kürek bulunmasını" dikkate alarak cinayeti tasarlayarak işlediğini belirtti: "Gömüldüğü yerde bulunan çukur, kadın sığabilecek şekilde.